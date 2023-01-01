На пермский авторынок готовятся зайти пять китайских брендов Запуск продаж планируется летом Поделиться Твитнуть

В ближайшие месяцы в Пермь собираются зайти пять китайских автомобильных брендов, ранее не представленных в регионе.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», в мае в Перми группа «Альфа-Гарант» уже открыла салон кроссоверов Forthing. Летом ожидается запуск продаж ещё нескольких китайских брендов — Jaecoo, SWM, Jetour и Livan.

В ближайшие месяцы также планируется открытие салона бренда BAIC. Начать его продажи может «Автопрестиж».

На фоне ухода из РФ большинства иностранных брендов дилеры стали активно налаживать сотрудничество с китайскими производителями. По данным издания, уже почти все пермские автохолдинги обзавелись дилерствами китайских автомобильных марок.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.