Мэрия Перми не смогла взыскать с КРПК 14 млн рублей за аренду участков под социальные дома Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Департамент земельных отношений администрации Перми не смог в Арбитражном суде взыскать с «Корпорации развития Пермского края» (КРПК) 14,1 млн руб. за аренду двух участков на ул. Маяковского, 54 и 57 с февраля и апреля 2020 года по апрель 2021 года.

Согласно материалам дела, чиновники обратились в суд осенью прошлого года. Поясняется, что администрация города сдала в аренду КРПК участки в рамках приоритетного инвестпроекта на льготных условиях. Однако в конце 2020 года краевой совет по предпринимательству снял с инициативы КРПК статус приоритетности. После этого мэрия уведомила корпорацию о расторжении договора аренды участков, возвращении территорий себе, а после и о перерасчёте размера арендной платы в соответствии с рыночной ценой. Так как КРПК требование чиновников не исполнила, последовало обращение в суд.

В арбитраже посчитали увеличение мэрией арендной платы необоснованным. Как уточняет «Коммерсантъ-Прикамье», решение было принято 24 мая.

Напомним, на участках по ул. Маяковского, 54 и 57 администрация Перми возводит два десятиэтажных муниципальных дома, предназначенных для расселения аварийного жилья.





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