В Добрянском округе Прикамья на кладбищах заканчиваются свободные места Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На кладбищах в Добрянке и Полазне заканчиваются свободные места. В округе осталось всего 150 мест для погребения, и этого объёма хватит примерно на полгода. Об этом сообщает газета «Зори Плюс».

Сейчас в территории проведены кадастровые работы по формированию земельных участков для размещения проектируемых кладбищ.

Как отметили в администрации Добрянского ГО, новое полазненское кладбище разместится за дер. Ивановка, а в Добрянке новое кладбище обустроят в микрорайоне Задобрянка, недалеко от очистных сооружений. Сроки обустройства новых погостов не уточняются.

В Перми также ощущают дефицит мест на кладбищах. Как рассказал начальник Пермского городского департамента дорог и благоустройства Дмитрий Мясоедов, осенью 2022 года МКУ «Благоустройство» провело работы по подготовке новых площадей для захоронения на кладбищах Северное и Заозёрское. В итоге были подготовлены 1,8 га — дополнительный резерв на 1500 мест. Таким образом, на сегодняшний день общий резерв для открытых захоронений на кладбищах Перми — 2970 мест для традиционных захоронений и 3247 для урновых. Площадь земельного участка для захоронения с резервов одного дополнительного места для умершего составляет 12 кв. м.

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