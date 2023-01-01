Максим Артамонов В 2022 году на кладбищах Перми было похоронено более 8,8 тысячи человек Захоронение урн с прахом после кремации - 894 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В прошлом году общее количество захоронений на муниципальных кладбищах Перми составило 8 тыс. 844, а подзахоронение в могилу ранее умершего близкого человека — 5 006. Захоронение урн с прахом после кремации — 894. Такие данные на заседании комитета гордумы по городскому хозяйству привёл начальник городского департамента дорог и благоустройства Дмитрий Мясоедов.

Чиновник рассказал, что осенью 2022 года МКУ «Благоустройство» провело работы по подготовке новых площадей для захоронения на кладбищах Северное и Заозерское. В итоге были подготовлены площади размером 1,8 га — это дополнительный резерв на 1500 мест. Таким образом, на сегодняшний день общий резерв для открытых захоронений на кладбищах Перми на 2970 мест для традиционных захоронений и 3247 для урновых захоронений. Площадь земельного участка для захоронения с резервов одного дополнительного места для умершего составляет 12 кв м.

Кроме этого, администрация провела обследование на кладбищах Кислотные дачи, Верхнекурьинское, Закамское, Северное и Заозерское. Были проведены кадастровые работы и определены дополнительные резервные площади, на которых можно организовать подзахоронения.

«Было установлено, что на Северном кладбище можно дополнительно использовать площадь земельного участка 55 га, если предусмотреть мероприятия по расчистке леса и формированию кварталов, мы получим резерв на 4,5 тыс. захоронений. Стоимость подготовки новых кварталах в ценах 2023 года составило 62 млн руб. Срок работ, который потребуется для организаций, составит 12 месяцев. Эти же работы были проведены на кладбище Заозерское. Выявлен резерв площадью 46 га. Количество возможных мест для захоронений — 3 833. Стоимость работ будет составлять 40 млн руб. Срок также не более 12 месяцев», — пояснил чиновник.

Администрация Перми также рассматривала вопрос о захоронении на Кислотных дачах, кладбищах Верхнекурьинское и Закамское, на которых сейчас прекращено погребение умерших. При этом в Верхней Курье и Закмске выявлено по 0,6 га по 500 мест на каждом кладбище. На Кислотных дачах — 1,2 га резервных мест.

Под нужны новых городских кладбищ чиновники рассмотрели 25 территорий, однако подошли под необходимые требования только два участка. Первый находится в Верхней Курье на территории Пермского городского лесничества. Его площадь — 140 га. Второй участок площадью 45 га расположен в Мотовилихинском районе города (территориальное это направление Пермь — Новые Ляды).

«После проведения технико-экономического анализа, было установлено, что у первого участка предусмотрены подъездные пути, а у второго такой возможности нет. В то же время на втором участке находятся водные объекты, что затрудняет процедуру получения положительного заключения экспертизы».

Чтобы начать мероприятия по строительству нового кладбища на этих территориях, нужно вносить изменения Генплан, в частности корректировка границ Пермского городского лесничества. Помимо этого, для организации мест новых захоронений необходимо соблюдение действующих федеральных санитарных правил и норм. Также мэрия должна получить положительное заключение санитарно-гигиенической экспертизы.

Депутат Владимир Манин, который выступил содокладчиком по этому вопросу, сообщил, что у Контрольно-счётной палаты Перми (КСП) возникли опасения, поскольку планы но резервным местам рассчитаны только на один год. В связи с этим КСП посчитала целесообразным создание дорожной карты по организации новых кладбищ на территории Перми с указанием конкретных мероприятий, сроков их реализации и ответственных лиц.

В итоге информация была принята к сведению, а вопрос о плане мероприятий администрации Перми по организации новых мест для захоронений умерших в 2023 году рекомендован для рассмотрения на апрельской пленарке Пермской городской думы.

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