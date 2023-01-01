В «Королёвских номерах» открывается выставка, посвященная Великому князю Михаилу Романову Поделиться Твитнуть

В Прикамье стартуют «Романовские дни» — серия мероприятий, посвященных памяти об императорском доме Романовых. Их проводит Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» (Фонд ЕСПО).

Как сообщили организаторы, 11 июня c 15.00 до 17.00 на Соборной площади Перми пройдёт благотворительная акция «Белый цветок». Собранные в ходе неё средства будут переданы для поддержки семей участников СВО.

12 июня с 11 до 13 часов после божественной литургии в Пермском Свято-Троицком Стефановом мужском монастыре состоится крестный ход до часовни Михаила Тверского в микрорайоне Чапаевский, где пройдёт панихида по убиенным Великому князю Михаилу Александровичу и его секретарю Жонсону.

С 16.30 до 17.30 состоится возложение цветов к бюсту Великого князя Михаила Александровича в сквере имени Решетникова и к мемориальным доскам, установленным на здании бывшей гостиницы «Королёвские номера» в память о Великом князе и его помощнике.

Кроме того, 12 июня в 17.30 в «Королёвских номерах» состоится открытие музейной экспозиции. Она создана при научной поддержке Фонда ЕСПО и посвящена жизни и деятельности Великого князя Михаила Александровича. На выставке будут представлены уникальные документы из фондохранилищ государственных архивов страны и Пермского краеведческого музея. Новое музейное пространство станет важной точкой «Императорского маршрута» — национального историко-культурного и туристического проекта, реализуемого Фондом ЕСПО при поддержке минкульта РФ и минэкономразвития РФ в 25 регионах России.

13 июня в 11.00 часов в Органном зале Пермской филармонии состоится торжественное открытие международных научно-образовательных чтений «История Императорского Дома Романовых. К 410-летию Дома Романовых и к 300-летию основания города Перми».

15 июня состоится молебен на освящение часовни Храма святой Великомученицы Параскевы-Пятницы в д. Ерши Кунгурского округа, а делегация Фонда ЕСПО совершит паломнический визит в Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь.

Романовские дни в Пермском крае приурочены к дням памяти Великого князя Михаила Александровича Романова. Напомним, его трагическая судьба тесно связана с регионом. Здесь прошли последние месяцы жизни брата Николая II. По данным историков, он был убиты в ночь на 13 июня 1918 года на территории города, его останки до сих пор не найдены.

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