В Пермском крае молодые люди украли пожертвования бойцам СВО Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Березниках Пермского края молодые люди украли пять тысяч рублей, которые местная пенсионерка пожертвовала на помощь бойцам СВО. Об этом рассказали в благотворительном фонде «Добровольцы Донбасса».

Момент преступления зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как в магазине группа молодых людей вынимает деньги из ящика для пожертвований.

По словам волонтеров, полицейские уже установила личности злоумышленников. По факту происшествия ведётся проверка.

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