На пермской эспланаде в День города могут установить кулинарный рекорд России В этот день пройдёт гастрономический фестиваль «59 блюд» Поделиться Твитнуть

В День города, 12 июня, в Перми состоится гастрономический фестиваль «59 блюд», приуроченный к 300-летнему юбилею города. Он откроется в 12:00. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В 12.30 начнётся установка регионального рекорда Пермского края «3 000 литров кваса» – такой объём напитка безвозмездно предоставит одна из компаний, а жителям и гостям Перми предстоит его выпить.

С 13.30 до 14.30 на площадке «Народная пицца» все желающие смогут посетить мастер-класс по приготовлению этого блюда от одного из ведущих специалистов страны, президента отечественной Ассоциации пиццайоло Аркадия Грицевского.

Кулинар планирует поставить в Перми рекорд России по вытягиванию сырной струны.

В 15.00 ведущие кулинары страны, среди которых президент Коллегии шеф-поваров Санкт-Петербурга Илья Лазерсон, бренд-шеф сербской кухни Зоран Велькович, а также пермские шеф-повара Сергей Юрин и Евгений Попов проведут мастер-класс «3 000 порций каши». В нём будет задействована изготовленная Мотовилихинскими заводами «Царь-сковорода». Все желающие смогут попробовать гречневую кашу «Сименуха» по рецепту Ильи Лазерсона.

До 20.00 на площадке пройдёт ярмарка продукции местных производителей: здесь можно будет приобрести керамику, одежду, парфюмерию, сувениры, сладости, сыры, колбасы, шашлыки, выпечку и другие товары. Всего на ярмарке будет представлено около 40 предприятий и фермерских хозяйств Прикамья.

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