До 13 июня в Пермском крае ожидаются ночные заморозки до –3 градусов В МЧС опасаются роста пожаров из-за эксплуатации самодельных обогревателей Поделиться Твитнуть

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В ночь на 12 и 13 июня синоптики пообещали жителям Пермского края заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов. В дневные часы, в зависимости от территории, ожидается от +7 до +15 градусов. Об этом сообщает ВЕТТА.

В связи с прогнозом метеорологов в ГУ МЧС по Пермскому краю предупредили о возросшем риске техногенных пожаров, вызванных нарушением правил эксплуатации электробытовых приборов, газового оборудования и самодельных нагревательных устройств.

Также на дорогах может образовываться наледь, в связи с этим водителей просят строго соблюдать на дорогах скоростной режим и дистанцию, при движении учитывать состояние дорожного покрытия.





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