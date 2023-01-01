Андрей Стрельцов «Амкар» по итогам сезона попал в серебряную группу дивизиона А Однако у пермского клуба есть шанс подняться в классе Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

В субботу, 10 июня, завершились все матчи в группах Второй лиге. По итогам игры стало понятно, что пермский футбольный клуб начнёт следующий сезон в «серебряной» группе дивизиона А. Так же в эту группу попали «Родина-2», «Форте», «Текстильщик», «Салют», «Челябинск», «Кубань Холдинг», «Чертаново», «Авангард» и «Новосибирск». Эти команды будут бороться за выход в «золотую» группу дивизиона А.

Впрочем, у «Амкара» может появиться шанс сразу оказаться в «золотой» группе. У клуба «Велес», есть финансовые проблемы и он может добровольно понизить себя в классе. В этом случае они добровольно понижаются в классе.

Освободившиеся место по спортивному признаку в этом случае займет «Амкар».

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