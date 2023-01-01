Самолёт не смог вылететь из Перми в Москву из-за проблем с гидравликой Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пермском аэропорту 8 июня около 21 час. произошло авиапроисшествие. Не смог взлететь самолёт авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс №1205 Пермь — Москва.

«После запуска двигателей экипаж воздушного судна А-320 доложил о проблеме с гидравликой и зарулил на стоянку», — сообщил телеграм-канал Aviaincident.

В пресс-службе пермского аэропорта происшествие не прокомментировали. Рейс вылетел в Москву с задержкой 50 минут.

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