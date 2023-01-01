Объём банковских вкладов в Пермском крае увеличился на 15% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На 1 мая 2023 года объём средств на депозитных и текущих счетах жителей Прикамья в банках достиг почти 445 млрд руб. Это на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Отделении Банка России по Пермскому краю.

В ведомстве добавили, что значительную часть сбережений (94% или 417 млрд руб.) пермяки хранят в рублях, остальное – в иностранной валюте. За год объём рублевых вкладов увеличился на 18%, а вложения в иностранной валюте сократились на 19%.

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