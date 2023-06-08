Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Оперу пермского композитора покажут в Москве В Московской консерватории пройдёт презентация Пермского отделения Союза композиторов Поделиться Твитнуть

опера «Танго с коровами», композитор Игорь Машуков

Никита Чунтомов

Как рассказал «Новому компаньону» композитор Игорь Машуков, его оперой «Танго с коровами» заинтересовались московские концертные площадки. В сентябре сочинение на тексты Василия Каменского будет трижды показано в столице полностью и ещё один раз — в виде фрагментов.

Показы состоятся 15 сентября в Российском национальном музее музыки, 16 сентября — в музее-усадьбе «Остафьево — Русский Парнас», 17 сентября — в музее Владимира Даля.

Кроме того, примерно в эти же числа в Москве состоится заседание совета Союза композиторов России, в рамках которого в новом Артемьевском зале Московской консерватории пройдёт презентация Пермского отделения СК. В программе вечера, кроме прочих произведений пермских композиторов, будут и фрагменты «Танго с коровами».

Премьера оперы Игоря Машукова состоялась 29 мая в Пермском ТЮЗе. На событии присутствовали столичные критики и эксперты. Музыкальный критик Марина Гайкович пишет в «Независимой газете»:

«…Важен и тембральный колорит, где вместе с инструментами традиционными (фортепиано, скрипка, синтезатор) звучат бытовые: < > ботало, старинная стиральная доска, арматурофон, листофон и другие. Последние были придуманы и изготовлены специально для этой партитуры. Кусок арматуры как выражение эйфории технического прогресса, лист железа — как изобретение самого Каменского, которое он артистично использовал в своих лекциях об авиации, нагнетая эмоциональную волну. Сэмплированный шум мотора самолёта, архивное шипение старинной телефонной линии, наконец, голос самого Каменского — всё это встраивается в слоган «Услышать Пермь», но не только — личность, его время, его миры.

Сама Пермь действительно звучит в начале и конце оперы: живая вода, олицетворение Камы, река, дающая жизнь (а по легенде, поэт родился на пароходе) и, как Лета, переносящая в другие миры».

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