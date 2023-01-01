Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Железобетонная опера Композитор Игорь Машуков предъявил меломанам «Танго с коровами» на стихи Василия Каменского Поделиться Твитнуть

Состоялась долгожданная премьера полной версии оперы-дефиле Игоря Машукова «Танго с коровами» (6+), написанной на тексты «железобетонных поэм» Василия Каменского. Композитор уже дважды демонстрировал в частной филармонии «Триумф» фрагменты будущего сочинения, подогревая интерес заинтригованной публики; пробовал разные форматы представления — с чтецом, с современным балетом; но окончательный сценический вид сочинению придал худрук Пермского ТЮЗа Константин Яковлев, выступивший в качестве режиссёра-постановщика.

Фото: Дмитрий Чемерик

К счастью, постановщик действовал очень аккуратно, назвать этот спектакль «зарежиссированным» никак не получится. Музыка здесь — главное действующее лицо. Сюжет оперы основан на автобиографической прозе Василия Каменского, и главный герой в исполнении солиста хора Пермского театра оперы и балета тенора Сергея Костарева — это собственно он, поэт, начало жизненного пути которого показано на сцене.

В опере два лейтмотива: мотив Камы и мотив танго — оба они возникают на протяжении действия несколько раз, подчёркивая что-то важное для Каменского.

Состав очень камерный: скрипка, фортепиано, вокальный октет, а также много необычной перкуссии и всяческой «шумовухи»: бульканье воды, звон коровьих колокольчиков; задействована ещё и живая электроника. В мелодическом отношении это интересный микс авангарда и цитат, а в определённый момент звучит настоящее танго, причём не какое-то известное, а авторское, машуковское.

В музыкальных стилях Машуков как дома: мастерски стилизует фрагменты, которые называются «Музыкальными обоями» и представляют собой что-то вроде авторских отступлений от сюжета, перекличку времён, где тонко сочетаются классические стандарты, футуризм начала ХХ века и современная музыка. Здесь в ход идут мелодия в духе Вивальди, ария, пассакалия, полифонические вариации… Арию, которую поёт Дух Смерти, витающий над рухнувшим с небес Каменским, блистательно исполнила солистка Пермской оперы Дарья Терещенко. Это, несомненно, лучшая вокальная партия из тех, что звучали на премьере.

«Танго с коровами» — это блестящая игра со стилями, очень сложная и тонкая рефлексия по поводу русской городской культуры ХХ века. Тренированное ухо неоднократно выхватит из музыки отголоски бытового романса начала ХХ века, русского и цыганского фольклора.

Проект «Танго с коровами» реализовала большая и сложная команда: Пермский музыкальный колледж, ТЮЗ, Институт культуры… Премьера, состоявшаяся 29 мая, конечно, была посвящена юбилею Перми.

Музыкальным руководителем и дирижёром постановки стала проректор Института культуры Татьяна Иванова, которая собрала прекрасный ансамбль известных в Перми музыкантов: Марина Окуневич (клавиши), Анна Кохан (скрипка), Сергей Крылов (перкуссия), — к которому присоединилась студентка Анастасия Выймова на «живой электронике». Несомненно, это музыканты, которые наилучшим образом готовы к исполнению сложного машуковского замысла. Наверняка всё это звучало бы очень хорошо, если бы было слышно все ансамблевые нюансы.

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