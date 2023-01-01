В выходные в Пермском крае ожидается сильное похолодание с заморозками Холоднее всего будет в ночь на 12 июня Поделиться Твитнуть

В ночь на субботу, 10 июня, на территорию Пермского края вслед за прохождением атмосферного фронта арктический воздух принесёт постепенное, но мощное похолодание. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Днём 10 июня воздух на юге края и в Перми ещё успеет прогреться до +17…+19˚, и лишь на северо-западе будет облачно и не выше +11…+13˚.

В ночь на 11 июня арктический воздух распространится уже на всю территорию края, похолодает до +3…+6˚ (в Перми до +5˚). День окажется самым холодным с начала лета, особенно на севере и востоке края: там при плотной облачности пройдут небольшие дожди с порывами ветра до 12 м/с, а температура воздуха не превысит +7…+9˚. В южной части края и в Перми ожидаются прояснения и +11…+13˚.

Ночь на 12 июня в регионе ожидается малооблачной, безветренной и исключительно холодной, с температура воздуха от -1…+4˚. «В Перми суточный рекорд минимальной температуры для 12 июня составляет +0,9˚, есть небольшая вероятность того, что он будет перекрыт», — заявили в университете.

Днём 12 июня в Пермском крае будет облачная погода без осадков и всего +9…+14˚.

Ночь на 13 июня также ожидается экстремально холодной, но днём с запада поступит более теплая воздушная масса, и потеплеет до +18…+21˚. К 14 июня воздух снова прогреется до +21…+24 ˚.





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