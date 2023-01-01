Рузанна Баталина корреспондент Афиша. Избранное Что и где можно посмотреть 9-16 июня Поделиться Твитнуть

Юлия Усольцева

Главным событием предстоящей недели станет, конечно, масштабное празднование Дня Перми, но и в другие дни будет, чем заняться: в Пермской опере пройдёт премьера «Бала-маскарада» Джузеппе Верди, завершится фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…» и состоится премьера фильма о женщинах в пермской благотворительности. В Перми пройдут II Фестиваль инклюзивных спектаклей и многочисленные концерты, откроются новые выставки.

Традиционно День города в Перми начнут отмечать накануне, 11 июня. На площади перед Театром-Театром в 19:00 стартует концертная программа от организаторов «Строгановской премии» (6+). В 22:40 начнётся выступление приглашённой «звезды» – популярной певицы Zivert (16+). После часового концерта, в 23:45, глава Перми Алексей Дёмкин вручит памятные медали и специально выпущенные к юбилею города сувенирные банкноты за достижения пермяков в продвижении города на всероссийском и международном уровнях. За несколько минут до полуночи начнётся видеотрансляция из сквера им. Василия Татищева, где установлены часы обратного отсчёта времени до юбилея. Участники встречи Дня города вместе отсчитают секунды до наступления 300-летия Перми.

Площадь перед Театром-Театром, 11 июня, с 19:00

12 июня в 14.30 на главной городской сцене на площади перед Театром-Театром состоится заключительный концерт Фестиваля пермского искусства – Большой хоровой собор (0+), который станет самым масштабным выступлением в День города. На одной сцене выступит большой сводный хор, симфонический оркестр «Орфей» под управлением Петра Юркова и певец, лауреат всероссийских и международных вокальных конкурсов Владимир Печёнкин. Концерт станет самым массовым выступлением не только фестиваля, но и всего празднования Дня города – на сцену поднимутся почти 500 пермских артистов. В программу Большого хорового собора войдут произведения пермских авторов: «Город мой Пермь», «Мой город любимый», «Пермский край», «Здравствуйте, пермяки». Большой блок будет посвящён песням Евгения Крылатова.

Площадь перед Театром-Театром, 12 июня, с 14:30

Андрей Чунтомов

«Бал-маскарад» (16+) Джузеппе Верди в Пермской опере поставил режиссёр Владислав Наставшевс. Премьерой «Бала-маскарада» Пермский театр оперы и балета завершает цикл спектаклей, поставленных в сезоне 2022/23 по произведениям композиторов-реформаторов, навсегда изменивших облик оперного жанра – в ноябре прошлого года его открыл «Замок герцога Синяя Борода» Белы Бартока в постановке Евгении Сафоновой, а в апреле продолжил «Летучий голландец» Рихарда Вагнера в режиссуре Константина Богомолова.

Пермский театр оперы и балета им. Чайковского, 10, 11, 12 и 13 июня в 19:00

В рамках XIV Всероссийского фестиваля «Владимир Спиваков приглашает…» (6+) зрители услышат романтическую программу из симфонических шедевров Чайковского и Рахманинова. Сольную партию в концерте исполнит пианист, лауреат международных конкурсов Филипп Копачевский.

Дворец культуры им. Солдатова, 9 июня в 19:00

Заключительный фестивальный концерт Национального филармонического оркестра России будет посвящён великим композиторам, гениям разных эпох – венскому классику Моцарту, классику русской музыки Чайковскому и композитору-философу Скрябину. Под управлением художественного руководителя и главного дирижёра прославленного оркестра маэстро Владимира Спивакова прозвучат сочинения Моцарта: увертюра к опере «Милосердие Тита», фортепианный концерт № 23, а также панорама из балета «Спящая красавица» Чайковского и «Поэма экстаза» Скрябина. По сложившейся традиции маэстро Владимир Спиваков познакомит публику с юным дарованием: победитель XXIII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» Даниил Абросимов исполнит сольную партию в фортепианном концерте Моцарта.

Дворец культуры им. Солдатова, 10 июня в 15:00

К 300-летию Перми команда «Пермской синематеки» и киностудии «Новый курс» сняла документальный фильм о женщинах в пермской благотворительности «Женское лицо» (12+). Пять героинь не похожи друг на друга, но едины в своём желании делать этот мир лучше. Что привело их на этот путь? Режиссёрами картины выступили Ольга Аверкиева и дебютант Ангелина Трушникова. В течение вечера будет работать благотворительный маркет в поддержку организаций, которые представляют героини. Дополнительные показы фильма состоятся 20 июня в Центре городской культуры и 27 августа в киноцентре «Премьер».

Частная филармония «Триумф», 11 июня в 19:00

В Пермском доме народного творчества пройдёт II Фестиваль инклюзивных спектаклей (0+). В программе фестиваля – концерты и спектакли с участием инклюзивных коллективов и исполнителей из Череповца, Ижевска, Перми и Пермского края.

Пермский дом народного творчества «Губерния», 9 и 10 июня

В Пермской галерее начинают работу две выставки, приуроченные к 300-летию Перми. Выставка «Небесные покровители земли русской» (6+) покажет храмовые иконы России XIX – начала XX века, выставка «Узоры декоративно-прикладного и ювелирного искусства России» (6+) – предметы драгоценной галантереи, столовое серебро с эмалями, именные подносные подарки, а также драгоценные оклады для икон.

Пермская художественная галерея, с 9 июня

Детский музейный центр и дом-музей «Подпольная типография» открывают совместную уличную выставку «Из чего состоит город» (0+). Авторы выставки предлагают исследовать пространство Перми, обращать внимание на детали и узнавать больше о материалах, из которых город состоит. Выставка – это семь тематических стендов, которые размещаются в городском пространстве. Стенды объединяет игровой маршрут, который ведёт зрителей от каменного здания Детского музейного центра (ул. Пермская, 78) через городскую эспланаду к деревянному дому-музею «Подпольная типография» (ул. Монастырская, 142). Каждый стенд на маршруте посвящён одному из материалов, из которых состоит городская среда. Через знакомство с этими материалами, из которых состоит город: кирпич, бетон, стекло, чугун, асфальт, гипс – раскрывается история и технология их производства.

С 9 июня

В «Горьковке» пройдёт вечер камерной инструментальной музыки (12+). Прозвучат произведения Моцарта и Бетховена. Исполнители: концертмейстер камерного оркестра «Орфей» Павла Шилова, лауреат всероссийских и международных конкурсов Марк Булойчик, а также студенты третьего курса факультета музыки ПГГПУ.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 14 июня в 18:00

«Триумф» продолжает проект ABENDMUSIK (12+) – цикл концертов духовной и светской музыки в церковной вечерней атмосфере. На этой неделе слушателей ждут сонаты Баха в исполнении Алексея Сучкова (орган) и Евгения Синицына (виола да гамба).

Евангелическо-лютеранская церковь Святой Марии, 10 июня в 21:00

Накануне празднования 300-летия Перми Пермская Арт-резиденция представляет новый проект, в котором будут представлены две выставки, объединённые темой современной действительности: «Город на Каме» (0+) (Пермь) и «За Восточным объездом» (0+) (Березники). На них представлена живопись, керамика, графика, скульптура и фотография.

Пермская Арт-резиденция, с 9 июня

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