Алёна Бронникова Уровень цен повлиял на прибыльность предприятий Пермского края План по налоговым поступлениям исполнен на 97-98% Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УЗПМ

В Пермском крае прибыльность предприятий некоторых отраслей снизилась из-за уровня цен. Глава региона Дмитрий Махонин рассказал представителям пермских СМИ во время встречи 8 июня о том, что уровень исполнения плана по налоговым поступлениям — около 97-98%.

«Если говорить о прибыльности предприятий — не всё везде одинаково. У нас нефтяники сильно страдают, исходя из уровня цен. «Лукойл-Пермь» налоговую прибыль платит куда хуже, чем позапрошлый и прошлый годы. Очень сильно наши аграрии страдают, которые производят сырое молоко — закупочные цены падают. Последствия тоже понятны», — отметил губернатор.

Он добавил, что накануне пообщался с представителями двух хозяйств, и во время разговора выяснил, что работа у них идёт не в убыток, но денег на развитие становится меньше.

В более благоприятных условиях находятся предприятия оборонно-промышленного комплекса и нескольких других направлений. По словам губернатора, за 3-4 года им удалось нарастить прибыль от 300 млн до нескольких миллиардов рублей. Миллиардные контракты заключаются, например, с нефтесервисными и насосными компаниями, производителями средств индивидуальной защиты. Среди предприятий, нарастивших налогооблагаемую прибыль, он выделил «Сорбент» и Уральский завод противогололёдных материалов.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.