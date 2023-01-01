В Прикамье первыми стобалльниками ЕГЭ стали 22 выпускника Подведены результаты единого государственного экзамена по литературе, географии и химии Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермском крае подведены первые результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) по литературе, географии и химии. Количество высокобалльников, набравших от 81 до 100 баллов, составило 301 чел., из них 22 — стобалльники.

На максимальные 100 баллов с экзаменационными заданиями по химии справились десять выпускников из Перми, Березников, Краснокамска и Косы. Ещё четверо 11-классников из Перми и Чайковского без ошибок написали географию. Стобалльниками по литературе стали шесть школьников из Перми и по одному из Кунгура и Чайковского.

Напомним, первые экзамены по географии, литературе и химии прошли 26 мая — их выбрали почти 2 тыс. чел.

Добавим, в пунктах проведения экзаменов организовано медицинское сопровождение специалистами детских поликлиник. Охрану прилегающих к школе территорий осуществляют сотрудники управления федеральной службы войск нацгвардии РФ, самих помещений — сотрудники частных охранных предприятий. Объективность проведения экзаменов в 9 и 11 классах обеспечат более 800 общественных наблюдателей.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что одна из задач регионального правительства — провести ЕГЭ на высоком организационном уровне и принять максимально возможные меры, чтобы экзамен прошёл в комфортных условиях.

Список школ, выпускники которых справились с экзаменом на 100 баллов

Пермь: лицеи № 1, 2, 4 и 10, школы № 2 им. В.Н. Татищева, № 132, 146, Инженерная школа, а также гимназия № 4; Березники: лицей № 1, школа № 11; Чайковский: школа № 10; Краснокамск: гимназия № 5; Кунгур: гимназия № 16; Коса: Косинская школа.

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