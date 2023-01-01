В Пермском крае следователи раскрыли двойное убийство 25-летней давности Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Чусовом завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в двойном убийстве.

Как сообщили в СУ СКР по Пермскому краю, следствием установлено, что в октябре 1998 года обвиняемый, испытывая личную неприязнь к двум своим знакомым, решил расправиться с ними. Для этого он раздобыл огнестрельное оружие, ночью заманил потерпевших на станцию Всесвятская Чусовского района, где застрелил их. Одной жертве удалось убежать с места преступления, но от полученных ранений мужчина скончался. Его тело было обнаружено местными жителями. Другого застреленного злоумышленник вывез в лес, где вместе с двумя приятелями закопал.

Преступление в течение длительного времени оставалось нераскрытым. «Для установления всех обстоятельств по уголовному делу были допрошены десятки свидетелей, проведены проверки показаний на месте, более 10 различных судебных экспертиз, в том числе сложных комиссионных, выводы которых в совокупности с иными доказательствами позволили предъявить мужчине обвинение в совершении убийства двух лиц», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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