На пожаре в Пермском крае погиб ребёнок
Он не смог выбраться из горящего дома и задохнулся
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В четверг, 8 июня, на пожаре в Нытве Пермского края погиб мальчик 2009 г.р., информация появилась в социальных сетях. Как пояснили местные жители, ребёнок задохнулся, так как не смог выбраться вовремя из горящего частного дома.
В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю подтвердили информацию, добавив, что пожар вспыхнул в здании на ул. 8 Марта, площадь возгорания составила 30 кв. м, причины ЧП ещё выясняют.
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