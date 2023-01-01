На пожаре в Пермском крае погиб ребёнок Он не смог выбраться из горящего дома и задохнулся Поделиться Твитнуть

фото: Вконтакте "Жесть Пермь"

В четверг, 8 июня, на пожаре в Нытве Пермского края погиб мальчик 2009 г.р., информация появилась в социальных сетях. Как пояснили местные жители, ребёнок задохнулся, так как не смог выбраться вовремя из горящего частного дома.

В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю подтвердили информацию, добавив, что пожар вспыхнул в здании на ул. 8 Марта, площадь возгорания составила 30 кв. м, причины ЧП ещё выясняют.

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