Замена трамвайных путей на улице Мира в Перми начнётся в конце года Поделиться Твитнуть

ул. Мира / фото: fotohost.ru

После замены трамвайных путей на ул. Куйбышева в Перми работы начнутся на ул. Дзержинского, а после этого участка концессионер приступит к реконструкции путей на ул. Мира. Начаться работы в Индустриальном районе могут ближе к концу 2023 года. Об этом в ходе прямого эфира рассказал глава Перми Алексей Дёмкин.

Напомним, в ноябре 2022 года власти Перми, Пермского края и представители компании «Мовиста Регионы» подписали трёхсторонний договор о создании, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса городского наземного электротранспорта Перми. До 2025 года компания должна модернизировать трамвайный комплекс Перми: отремонтировать восемь участков трамвайных путей протяжённостью 35 км, приобрести 44 новых вагона, реконструировать депо Балатово и модернизировать семь тяговых подстанций.

Модернизация обойдётся в 16,1 млрд руб., при этом 4,4 млрд предоставит федеральный бюджет в качестве безвозвратной субсидии.

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