Максим Артамонов Пермские чиновники и бизнесмены в июне отправятся в Чанчжоу С китайским городом планируется установить сотрудничество Поделиться Твитнуть

Фото: Архив ИД "Компаньон"

Во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» глава Перми Алексей Дёмкин рассказал, что в конце июня этого года в китайский Чанчжоу будет организована бизнес-миссия. В поездке планируют принять участие более 20 пермских компаний. Организацией займутся чиновники мэрии и Пермская торгово-промышленная палата.

Дёмкин выразил мнение, что в перспективе география «дружественных городов» будет расширена.

Напомним, осенью прошлого года пермские власти заявляли о планах установить взаимодействие с Чанчжоу, промышленным и культурным центром Китая.

В городе работает большое количество индустриальных парков, Чанчжоу считается одним из мест зарождения национальной промышленности Китая. Основные отрасли экономики: металлургия, энергетика, транспортное машиностроение, информационные технологии, сельское хозяйство. Мэр города Шэн Лэй уже заявила о готовности к сотрудничеству с Пермью в сфере экономики, торговли, культуры и образования.

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