Пермь получила предложение сотрудничества от китайского города Цзуньи У Перми с 2006 года есть побратим из Китая – город Циндао Поделиться Твитнуть

Цзуньи (Китай) / фото: opportunity-china.com

В формате видеосвязи состоялась встреча представителей Народного правительства города Цзуньи (провинция Гуйчжоу) КНР и аппарата администрации Перми. Инициатором видеоконференции выступила китайская сторона. Как сообщили в пресс-службе мэрии, обсуждались возможные направления сотрудничества.

Китайские коллеги рассказали о промышленном потенциале Цзуньи. В городе развиты энергетическая и угледобывающая отрасли, производство оборудования и новых технологичных материалов. Цзуньи — город, в котором активно развивается экологический и чайный туризм. Город также всемирно известен производством китайской рисовой водки «Маотай».

Во время встречи состоялся обмен идеями дальнейшего сотрудничества между двумя городами. Сотрудники управления образования и спорта Народного правительства Цзуньи предложили обсудить организацию двусторонних обменов школьников, студентов и преподавателей. Также для китайской стороны важным является совместное развитие туризма и игровых видов спорта.

Напомним, с 2006 года у Перми уже есть один китайский город-побратим Циндао. Также сейчас устанавливается взаимодействие с городом Чанчжоу.

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