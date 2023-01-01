Дмитрий Махонин прокомментировал передачу полномочий с городского на краевой уровень По его словам, эти управленческие решения давно назрели Поделиться Твитнуть

Юлия Усольцева

Сегодня губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проводит встречу с редакторами СМИ. Разговор он начал с того, что прокомментировал слухи о конфликте между краевыми и городскими властями, а также затронул вопрос передачи полномочий с городского уровня на краевой.

«Никакого конфликта нет. Невозможно наличие конфликта между начальником и подчинённым, — заявил глава региона. — Есть управленческие решения, которые мы будем реализовывать, понимая, что изменились подходы к государственному управлению. По сути дела, мы де-факто переводим в де-юре. Все эти три года мы занимались управлением города. Вот только между нами и теми или иными решениями стояли ещё некоторые люди, которые тормозили процесс».

В качестве примера Махонин привёл национальные проекты, которые реализуются, в основном, муниципалитетами, а финансируют их федеральный и региональный бюджеты.

«Отвечаю перед президентом лично я, поэтому я бы хотел, чтобы я максимально контролировал то, за что отвечаю», — сказал Махонин.

В частности, губернатор обратил внимание на состояние сферы похоронных услуг: «Она у нас до сих пор криминальная. И нет никакой политической воли решить эту проблему у городской администрации. У нас она будет. Это я точно говорю и понимаю, как это сделать».

Также Дмитрий Махонин отметил, что передача полномочий будет сопровождаться передачей в край части налогов.

«Хуже пермяки жить не будут. Они только выиграют от этого. Кто-то компетентен в строительстве домов, дорог, социальных объектов. Кто-то компетентен в выдаче грамот. Пускай каждый занимается своей компетенцией», — заявил губернатор.

Напомним, в мае этого года губернатор Дмитрий Махонин инициировал перераспределение полномочий между администрацией Перми и Пермским краем. В частности, предполагается передача региональным властям полномочий в сферах образования (осуществление функций по назначению и увольнению руководителей муниципальных образовательных организаций), градостроительной деятельности (распоряжение земельными участками и земельный контроль).

Централизация полномочий на уровне Пермского края позволит оперативно решать вопросы в этих сферах и будет способствовать единообразию региональной политики и её совершенствованию, отмечали краевые власти.

В части торговой деятельности и рекламы от города к региону могут перейти полномочия по утверждению схемы НТО, а также схемы рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, по проведению торгов и заключению договоров.

Если закон будет принят, то региональные власти начнут отвечать за теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, обращение с отходами производства и потребления и др.

Законопроект будет рассмотрен на Заксобрании в июне. Предполагается, что он вступит в силу с 2024 года.

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