Максим Артамонов Госэкспертиза выдала положительное заключение на строительство в Перми центра для развития одарённых детей Его возведут на улице Академика Королёва Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

Государственная экспертиза Пермского края рассмотрела проектную документацию образовательного центра для развития одарённых детей «Академия первых», который планируется построить на ул. Академика Королёва в Перми. На возведение объекта получено положительное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Следующим шагом для реализации проекта станет заключение концессионного соглашения с инвестором — группой компаний «Просвещение».

Сейчас сразу несколько профильных региональных ведомств находятся с концессионером на этапе переговоров для урегулирования всех деталей предстоящего соглашения, отмечают в Минэкономразвития.

По предложению инициатора, с момента заключения концессионного соглашения объект может быть построен за три года. Общая площадь центра будет занимать более 17 тыс. кв. м. Это административные помещения, актовый и спортивный залы, информационно-библиотечный центр, центр оценки качества образования, коворкинг-центр и конференц-зал.

Для занятий спроектированы учебные классы, зимний сад, лаборатория робототехники, лаборатория прототипирования с 3D-производственной зоной и др. Также в новых учебных помещениях предполагается оборудовать гончарные мастерские, классы мультимедиа и изучения виртуальной реальности, студии дизайна и звукозаписи. На прилегающей территории появится спортивная зона с многофункциональными площадками для игровых видов спорта, площадка для воркаута и беговые дорожки.

Для проживания детей на территории центра будет построено пятиэтажное общежитие, где смогут разместиться до 200 человек из разных территорий Пермского края.

По данным краевого минобра, благодаря строительству, у детей появится возможность непрерывно находиться в центре «Академии первых» и развивать свои умения и навыки. Сейчас учреждение дополнительного образования размещается на площадях нового корпуса Школы дизайна «Точка» (ул. Татищева, 7), а для иногородних участников предоставляется общежитие, которое вмещает до 60 детей.

«Академия первых» появилась в 2020 году по нацпроекту «Образование». Центр призван выявлять и поддерживать одарённых детей, которые проявили выдающиеся способности в области науки, искусства, спорта и технического творчества.

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