Максим Артамонов
Госэкспертиза выдала положительное заключение на строительство в Перми центра для развития одарённых детей
Его возведут на улице Академика Королёва
Государственная экспертиза Пермского края рассмотрела проектную документацию образовательного центра для развития одарённых детей «Академия первых», который планируется построить на ул. Академика Королёва в Перми. На возведение объекта получено положительное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Следующим шагом для реализации проекта станет заключение концессионного соглашения с инвестором — группой компаний «Просвещение».
Сейчас сразу несколько профильных региональных ведомств находятся с концессионером на этапе переговоров для урегулирования всех деталей предстоящего соглашения, отмечают в Минэкономразвития.
По предложению инициатора, с момента заключения концессионного соглашения объект может быть построен за три года. Общая площадь центра будет занимать более 17 тыс. кв. м. Это административные помещения, актовый и спортивный залы, информационно-библиотечный центр, центр оценки качества образования, коворкинг-центр и конференц-зал.
Для занятий спроектированы учебные классы, зимний сад, лаборатория робототехники, лаборатория прототипирования с 3D-производственной зоной и др. Также в новых учебных помещениях предполагается оборудовать гончарные мастерские, классы мультимедиа и изучения виртуальной реальности, студии дизайна и звукозаписи. На прилегающей территории появится спортивная зона с многофункциональными площадками для игровых видов спорта, площадка для воркаута и беговые дорожки.
Для проживания детей на территории центра будет построено пятиэтажное общежитие, где смогут разместиться до 200 человек из разных территорий Пермского края.
По данным краевого минобра, благодаря строительству, у детей появится возможность непрерывно находиться в центре «Академии первых» и развивать свои умения и навыки. Сейчас учреждение дополнительного образования размещается на площадях нового корпуса Школы дизайна «Точка» (ул. Татищева, 7), а для иногородних участников предоставляется общежитие, которое вмещает до 60 детей.
«Академия первых» появилась в 2020 году по нацпроекту «Образование». Центр призван выявлять и поддерживать одарённых детей, которые проявили выдающиеся способности в области науки, искусства, спорта и технического творчества.
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