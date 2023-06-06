Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Классическая музыка становится доступнее Пермская краевая филармония открыла новые виртуальные концертные залы в Красновишерске и Очёре Поделиться Твитнуть

Открытие ВКЗ в Красновишерске

ГКБУК «Пермская краевая филармония»

В Перми в четырнадцатый раз проходит фестиваль Пермской краевой филармонии «Владимир Спиваков приглашает…» Это событие — настоящий хит концертного сезона, ведь популярность Спивакова и его Национального филармонического оркестра в Пермском крае высочайшая и снижаться не собирается. С каждым годом аудитория концертов фестиваля становится всё больше. Как это возможно, ведь вместимость концертных залов ограничена? На помощь приходят современные коммуникационные технологии.

6 июня 2023 года одновременно с открытием фестиваля Владимира Спивакова состоялось и торжественное открытие двух новых виртуальных концертных залов (ВКЗ). Ещё два города в Пермском крае победили в конкурсном отборе в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура»: в Красновишерске виртуальный концертный зал открылся в детской школе искусств, а в Очёре — в Центральном доме культуры.

Пермская филармония ещё в 2014 году по собственной инициативе начала открывать виртуальные концертные залы. Позже, в 2019 году, возможность транслировать концерты в муниципалитеты Пермского края стала расширяться благодаря нацпроекту «Культура», и сегодня в регионе работает уже 42 виртуальных концертных зала — в библиотеках, домах культуры, школах искусств... Они открывают окна в мир музыки в самых разнообразных населённых пунктах — не только в городах, но и в небольших сельских поселениях вроде Юрлы, Скобелевки или Белоево.

Виртуальный концертный зал — это не то же самое, что просмотр трансляций дома, на экране персонального компьютера. Такая возможность тоже есть, и ею пользуются меломаны по всему миру. Американский профессор, посмотревший у себя дома 7 июня второй фестивальный вечер — с произведениями Веберна, Шнитке и Моцарта, после окончания концерта для фортепиано Альфреда Шнитке написал в социальных сетях: «Где ещё такое услышишь?»

Однако виртуальный концертный зал предоставляет слушателям совершенно особые впечатления и высочайшее качество просмотра. Это настоящий поход на концерт, когда музыка звучит в атмосфере концертного зала, в тишине, среди нарядной, подготовленной публики.

Открытие ВКЗ в Очёре

ГКБУК «Пермская краевая филармония»

В техническом отношении ВКЗ — это торжество современных технологий. Как пояснили специалисты филармонии, с самого начала для организации трансляций концертов в отдалённые территории использовалась специальная техника с особыми возможностями. Сегодня для доставки сигнала применяется CDN-сеть, позволяющая избежать задержки во времени: событие воспроизводится секунда в секунду в любой точке земного шара, поскольку филармония использует серверы, расположенные в разных частях света.

За качество звука отвечает большое количество микрофонов, установленных в источнике трансляции по специальной схеме, и акустическая аппаратура виртуальных залов. По словам инженеров, эти колонки создают эффект, аналогичный эффекту DOLBI в современных кинотеатрах, но при этом аппаратура рассчитана на небольшие помещения и на классическую музыку: здесь упор делается не на громкость и специальные эффекты, как в кино, а на большой динамический диапазон и на глубину звука.

Благодаря федеральному проекту «Цифровая культура» национального проекта «Культура», при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Пермского края классическое музыкальное искусство становится по-настоящему доступным для жителей всё большего числа городов, посёлков и деревень нашего региона.

В 2023 году планируется открыть ВКЗ в Сиве, Частых и Барде, в 2024 году — в Александровске, Кизеле, Чусовом, поселках Куеда, Тюлькино и селе Уинское, а в 2025 году — в сёлах Коса, Карагай, Кочёво. Таким образом, к 2025 году виртуальные концертные залы будут функционировать во всех 25 городах Пермского края, а общее количество ВКЗ в регионе увеличится до 54.

За время существования региональной сети ВКЗ Пермская филармония организовала более 5 000 трансляций по всему краю, которые посетили более 150 000 человек. Виртуальный концертный зал — это социальный проект: жители территорий Пермского края могут посещать все трансляции бесплатно.

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