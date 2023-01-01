В Перми СКР проводит проверку по факту гибели выпавшего из окна многоэтажки мужчины ЧП случилось 8 июня в ЖК «Полёт» Поделиться Твитнуть

Проект жилого комплекса «Полет»

Администратор

newsko.ru

В Перми в ночь на четверг, 8 июня, из 25-этажного дома ЖК «Полёт» на шоссе Космонавтов выпал мужчина. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на социальные сети.

На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. В Следственном управлении СКР по Пермскому краю заявили, что по факту обнаружения тела мужчины проводится проверка. По её окончании будет принято процессуальное решение.

Ранее в краевом минздраве рассказали о состоянии ребёнка, который выпал из окна третьего этажа. Происшествие случилось в конце мая в Закамске.

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