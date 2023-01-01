Максим Артамонов В краевом минздраве рассказали о состоянии ребёнка, который выпал из окна в Перми Происшествие случилось в конце мая в Закамске Поделиться Твитнуть

В Министерстве здравоохранения Пермского края «Новому компаньону» рассказали о состоянии двухлетнего ребёнка, который чуть больше недели назад выпал из окна третьего этажа в Кировском районе Перми.

«Пациент находится в состоянии средней степени тяжести, продолжает получать лечение в стационаре. Пока никаких прогнозов врачи дать не смогут [относительно сроков выписки из больницы]», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В то же время, в Минздраве пояснили, что «состояние малыша уже получше, ранее он был тяжёлый».

Напомним, несчастный случай произошёл утром 27 мая в Кировском районе Перми по ул. Капитанской, 20: с третьего этажа выпал двухлетний ребёнок. Сообщалось, что он опёрся о москитную сетку, она порвалась, и мальчик рухнул вниз. В этот момент в квартире находился отец малыша.

По факту ЧП СУ СКР по Пермскому краю проводит проверку.

Проблема выпадения детей из окон в Пермском крае и по всей России стоит очень остро. Главная причина — безответственность родителей. В полиции напоминают, что падение из окна остаётся одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах, и призывают взрослых принять все меры для недопущения трагедий.

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