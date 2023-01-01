В Прикамье злоумышленник хотел обстрелять колонию телефонами из пушки По данному факту полиция проводит проверку Поделиться Твитнуть

ГУФСИН России по Пермскому краю

В ИК-1 ГУФСИН России по Пермскому краю пресекли попытку доставить в колонию запрещённые предметы с помощью самодельной пневматической пушки.

Как сообщили в региональном управлении ФСИН, на прилегающей к учреждению территории был задержан гражданин с пятью мобильными телефонами и четырьмя USB проводами. Он пытался переправить их на охраняемую территорию, используя предмет, состоящий из металлической трубы и кислородного баллона. Эта пневматическая пушка, изготовленная кустарным способом, могла перебрасывать через ограждения не слишком тяжёлые предметы.

В учреждение была вызвана следственно-оперативная группа ОМВД по Соликамскому городскому округу, которая доставила злоумышленника в отдел полиции для составления административного протокола.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.





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