«Единая Россия» в Прикамье объявила старт гуманитарной миссии в Северодонецке Поделиться Твитнуть

12 июня, в День России, в Северодонецке открывается первая смена «волонтерского лагеря», состоящая из молодых людей из Пермского края. В течение 1,5 месяцев каждые две недели будут организованы смены добровольцев.

В период с 12 по 27 июня «Единая Россия» организует отправку восьми представителей Прикамья — это четыре активиста «Молодой Гвардии Единой России», трое победителей предварительного голосования партии «Единая Россия» из Чайковского, среди которых председатель Чайковской городской Думы Михаил Шубин. Возглавляет делегацию — руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Пермского края Станислав Швецов.

Станислав Швецов отметил, что главная задача делегации — быть максимально полезными городу и его жителям. «Среди наших обязанностей: волонтерская помощь в больнице Северодонецка и пункте временного содержания, развоз гуманитарной помощи жителям, адресная помощь, проведение мероприятий, а также выезд к бойцам с гуманитарными грузами. Из Перми мы также везем дополнительную гуманитарную помощь: медикаменты, товары для детей и др.», — добавил Станислав Швецов.

Лидер краевых единороссов Вячеслав Григорьев подчеркнул, что партия «Единая Россия» — одна из первых организаций в стране, которая начала системную работу по поддержке бойцов в зоне СВО, оказанию гуманитарной помощи жителям наших новых территорий. Только за прошлый год из Прикамья было направлено более 700 тонн гуманитарных грузов с помощью для военнослужащих и мирных жителей, и эта работа продолжается.

«Для военнослужащих из Прикамья, помимо продуктов, средств личной гигиены, лекарств, «Единая Россия» с февраля 2022 года собирала и отправляла в зону боевых действий сложное оборудование и технику: антидроновые ружья, мотоциклы, генераторы, тепловизоры, рации, квадрокоптеры, приборы ночного видения, автомобиль УАЗ и многое другое. Формировали и посылки по индивидуальным запросам военных. В этой работе, которую активно поддерживает губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, принимает участие множество людей и общественных организаций», — сказал Вячеслав Григорьев.

Напомним, Пермский край с Северодонецком заключил соглашение о сотрудничестве и поддержке. Уже практически год Пермский край оказывает этому «подшефному» городу помощь.

Среди первых официальных лиц Северодонецк в прошлом году посетил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Пообщался с нашими медиками и волонтерами, посмотрел как налаживается мирная жизнь. Считаю, любые непростые ситуации легче преодолевать вместе», — подчеркнул тогда глава региона.

С тех пор было между регионами было налажено тесное сотрудничество. Регулярно отправляются гуманитарные грузы. Зимой 2023 года в Северодонецке совместными усилиями Правительства региона, партии «Единая Россия» и фонда «Readovka помогает» было открыто два «пункт обогрева». В них можно согреться, зарядить телефон, получить психологическую, первичную медицинскую помощь. Также здесь можно получить консультации различных специалистов и заполнить, например, заявление на получение российского паспорта. Для детей оборудована игровая. Пункты работают в течение всего года (не только зимой).

В 2022 году в лагерях Пермского края отдохнуло и оздоровилось 326 ребят из Северодонецка. 30 мая 2023 года в Пермский край для отдыха и оздоровления прибыла первая в этом году группа ребят в возрасте от 7 до 16 лет из Луганской Народной Республики. Более трех недель 100 мальчишек и девчонок будут отдыхать в детском лагере в Пермском муниципальном округе.

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