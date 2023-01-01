В Пермском крае выросли цены на автомобильное топливо Рост составил в среднем 0,5% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае за первую неделю июня выросли цены на автомобильное топливо.

Так, литр бензина АИ-98 на АЗС края стал дороже в среднем на 70 коп. и достиг 62,85 руб. Бензины АИ-92 и АИ-95 подорожали соответственно на 31 и 27 коп. за литр — до 47,92 и 52,07 руб. Дизельное топливо выросло в цене на 2 коп. за литр, до 59,89 руб.

Как сообщает сервис FuelPrices.ru, Пермский край занимает первое место в Приволжском федеральном округе уровню цен на топливо.

Напомним, в середине мая на АЗС в Пермском крае резко поднялись цены на бензин. Литр топлива подорожал примерно на 1 руб. Это случилось на фоне резкого роста цен на оптовых рынках.

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