На АЗС в Пермском крае резко поднялись цены на бензин Литр топлива подорожал примерно на рубль Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае на заправочных станциях зафиксировано резкое повышение цен на бензин. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Так, на АЗС «ЛУКОЙЛа» литр АИ-92 подорожал до 48,25 руб., а на заправках «Экойл», «Газпромнефть» и «Нефтехимпром» — до 47,40 руб., что примерно на 1 руб. дороже, чем прежде.

Подорожание бензина произошло на фоне резкого роста цен на оптовых рынках. Так, биржевая стоимость бензина АИ-95 выросла 18 мая на 0,35%, до 60,6 тыс. руб. за тонну. Стоимость АИ-92 при этом снизилась на 0,01%, до 52,8 тыс. руб. за тонну.

Ранее сообщалось, что на автозаправочных станциях «Нефтехимпром» в Пермском крае в конце апреля примерно на рубль выросли цены на бензин. Тогда цена АИ-92 достигла 46,98 руб. за литр.





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