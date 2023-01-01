В Перми на ряде заправок литр бензина подорожал на 1 рубль При этом дизельное топливо подешевело Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На автозаправочных станциях «Нефтехимпром» в Пермском крае выросли цены на бензин. Так, литр АИ-95 сейчас стоит 50,98 руб. вместо 49,98 руб. неделей ранее. Цена АИ-92 также выросла на 1 руб. - до 46,98 руб. А вот литр дизельного топлива на АЗС теперь стоит 59,60 руб. вместо 60,80 руб. Об этом сообщает ВЕТТА.

Добавим, что последний раз цены на АЗС «Нефтехимпром» менялись в январе 2023 года.

На заправках «Лукойла» цены на топливо остаются неизменными с ноября 2022-го.

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