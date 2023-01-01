По улице Монастырской в Перми бегает лось с окровавленными ногами Специалисты советуют при встрече с дикими зверями звонить 112 Поделиться Твитнуть

скриншот видео с камер наблюдения МЗ

Жители Перми продолжают выкладывать фото и видео лосей, которые замечены на городских улицах. При этом пока непонятно: в разных районах горожане наблюдали одно и то же животное, или это разные особи.

Так, 8 июня в пабликах начали появляться видео, как по ул. Монастырской бегает лось с окровавленными ногами, пугается проезжающих автомобилей и пытается от них скрыться. Утверждается, что съёмка велась сегодня около 6:30.

Днём ранее в сообществе АО «Мотовилихинские заводы» появилось видео с камеры наблюдения с одним из животных. Утверждается, что 6 июня зверь пробегал недалеко от проходных, рядом со входом в музей, помяв при этом два автомобиля.

Лося видели и в Рабочем посёлке.

При встрече с лосем специалисты рекомендуют звонить по телефону 112 и быть осторожными — звери, особенно раненые, испытывают стресс и могут проявлять агрессию.

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