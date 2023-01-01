Алёна Бронникова Прикамье вошло в ТОП-10 регионов России по уровню деловой активности Индекс RSBI Пермского края оказался выше среднего показателя по стране Поделиться Твитнуть

Источник: ПСБ Аналитика, Аналитический центр НАФИ

В первом квартале 2023 года Пермский край вошёл в ТОП-10 рейтинга российских регионов по уровню деловой активности малого и среднего бизнеса, достигнув исторического максимума. По результатам совместного исследования Промсвязьбанка (ПСБ) и Опоры России, показатели индекса RSBI вывели Прикамье на 9 место благодаря высоким ожиданиям по продажам и повышению доступности финансирования МСБ.

Индекс деловой активности региона составил 52,6, что оказалось выше среднего показателя по России (51,1). Самые высокие показатели в рейтинге оказались у Ставропольского края (54,9), Томской области (54,4) и республики Татарстан (53,3), а самые низкие — у республики Крым (46,5) и Липецкой (43,7) и Калининградской (42,2) областей. В целом по стране было опрошено 1815, а в Пермском крае — 89 МСБ.

Источник: ПСБ Аналитика, Аналитический центр НАФИ

Основные компоненты вывели регион в активную зону роста, оказавшись выше средних показателей. По оценке условий ведения бизнеса 26% опрошенных ожидают их улучшение, 22% предполагают ухудшение ситуации. Компонента «Продажи» по итогам первых трёх месяцев составила 45,2 пункта, что выше общероссийского на 2,5. Её увеличение, отмечают специалисты, произошло за счёт высоких ожиданий, но она остаётся в зоне спада. Так, 37% опрошенных МСБ Прикамья ожидают рост выручки и только 21% — сокращение.

Источник: ПСБ Аналитика, Аналитический центр НАФИ

Компонента «Кредиты» оказалась на 3,5 пункта выше общего показателя и достигла 59,5. Удовлетворённый спрос вырос на 5 до 29%, неудовлетворённость ситуацией снизилась на 4 до 10%. Компонента «Инвестиции» также находится в зоне роста, и показатель 57,4 находится выше среднего на 1,2 пункта. Доля респондентов, сокращавших вложения в 2022 году снизилась на 10% и составила 6% в 2023-м, большое количество — 29% опрошенных — планируют увеличивать инвестиции.

Источник: ПСБ Аналитика, Аналитический центр НАФИ

Коэффициент ожидания в изменениях количества работающих в Прикамье оказался немного ниже общероссийских, в связи с чем компонента «Кадры» уменьшилась до 48,8 пункта при заметном росте в России до 51,3. Всего 19% предпринимателей планируют увеличить число сотрудников, что на 11% выше предыдущего периода. При этом планы по сокращению штата также показали положительную динамику — всего 7% опрошенных, тогда как за прошлый квартал уменьшить число сотрудников планировали 25%.

Источник: ПСБ Аналитика, Аналитический центр НАФИ

«Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России. Значение индекса выше 50 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50 — снижение. Значения около 50 п. означают нейтральную зону», — поясняет пресс-служба ПСБ.

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