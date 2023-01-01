В Прикамье планы по посевной кампании 2023 года на сегодня выполнены на 85% Плановая посевная площадь в регионе в текущем году составляет 708 тыс. га Поделиться Твитнуть

В ходе рабочего визита в Берёзовский муниципальный округ, который состоялся 7 июня, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проинспектировал ряд агропромышленных предприятий. В рамках выездного заседания правительства также обсудили ход весенне-посевных работ.

В этом году благодаря установившейся тёплой погоде посевная началась раньше: по данным специалистов, на сегодня она выполнена на 85%. Зерновые и зернобобовые культуры практически полностью посеяны — в этом году объём площадей под них увеличен на 3 тыс. гектаров за счёт вовлечения в сельхозоборот новых земель.

«Необходимо и дальше вводить новые земли в оборот. Кроме того, важно продолжать поддерживать местных аграриев, чтобы они реализовывали инвестиционные проекты и активно развивались», — отметил Дмитрий Махонин.

Министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков сообщил, что посевная идёт в соответствии с графиком и завершится в середине июня. Он отметил, что в этом году по поручению главы Прикамья основные субсидии были доведены до сельхозпроизводителей на три месяца раньше, что позволило аграриям качественнее подготовиться к началу сезона.

«На 1 мая из краевого бюджета уже доведено до сельхозпроизводителей 1,2 млрд руб., что составляет порядка 40% предусмотренных на господдержку сектора АПК в целом. Это почти в семь раз больше бюджетных средств по сравнению с аналогичным периодом 2022 года», — отметил министр.

По словам Павла Носкова, плановая посевная площадь в регионе в текущем году составляет 708 тыс. га, из которых на 303 тыс. га ведутся весенние полевые работы. На сегодняшний момент планируется засеять зерновыми и зернобобовыми культурами 215 тыс. га, картофелем — 5,6 га, рапсом — 3,1 га, овощами — 1,1 тыс. га, кормовыми культурами — 77,3 тыс. га.

«Основными культурами у нас являются зерновые и зернобобовые, а также кормовые культуры и многолетние травы посева прошлых лет. На их долю приходится более 90% всех посевных площадей. Всё, что на них вырастет, затем будет направлено на обеспечение предприятий молочного и мясного животноводства необходимыми запасами кормов — в этом заключается основная задача весенней посевной кампании», — пояснил Павел Носков.

По словам главы краевого ведомства, в 2022 году особое внимание было уделено созданию условий для технического перевооружения и обновления парков сельхозтехники предприятий. На сегодняшний день у сельхозпроизводителей порядка 8 тыс. ед. техники, которая работает в период посевной. Кроме того, благодаря расширению количества и объёма субсидий для аграриев Прикамья на приобретение новой сельскохозяйственной техники, за год удалось сократить изношенность спецтехники агропредприятий с 90 до 73%.

«В прошлом году в три раза увеличили ставку субсидий на технику, приобретаемую в лизинг — 30% для отечественной и 20% для импортной техники. Существенно вырос и объём поддержки, в прошлом году перечислили более 160 млн руб. на это направление», — отметил министр Павел Носков.

По итогам заседания Дмитрий Махонин заключил, что в вопросах поддержки аграриев значимую роль играют и краевые власти, и администрации округов.

«Минагро совместно с главами муниципалитетов необходимо оказывать аграриям и сельхозпроизводителям всю необходимую помощь. Необходимо соблюдать график предоставления грантов и субсидий аграриям, чтобы посевная завершилась по плану, а сельхозпроизводители подготовились к следующим этапам сельхозработ», — отметил губернатор.





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