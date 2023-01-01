При учреждениях культуры Прикамья могут снова появиться худсоветы С инициативой выступила Общественная палата края Поделиться Твитнуть

Члены Общественной палаты Пермского края оценили, как в регионе реализуется государственная культурная политика, и выработали рекомендации по «её направленности» в Прикамье. Об этом сообщается в telegram-канале палаты. Сообщается, что учитывался прежде всего указ президента РФ от 25 января 2023 года о внесении изменений в основы культурной политики и иные нормативные правовые документы, регламентирующие вопросы духовно-нравственных ценностей, в контексте Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.

В частности, палата рекомендует правительству Пермского края разработать документы стратегического планирования в сфере культуры и создать межведомственный координационный орган из представителей администрации губернатора, министерств культуры, образования, территориальной безопасности, ГУВД и УФСБ.

Министерству культуры предложено провести встречи с руководителями творческих коллективов «с целью обсуждения и нахождения общих подходов в вопросах совпадения форм реализации художественного творчества с существующими в российском обществе мировоззренческими и духовно-нравственными подходами».

Кроме того, в подведомственных учреждениях минкульта рекомендуется создать художественные советы, которые будут принимать экспертные решения о возможности реализации художественных проектов (спектаклей, концертов, выставок, изданий и т.д.), финансируемых государством.





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