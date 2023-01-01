Максим Артамонов В Прикамье полиция за один вечер задержала шестерых курьеров телефонных мошенников Злоумышленники действовали в Перми, Губахе и Верещагино Поделиться Твитнуть

Скриншот видео ГУ МВД России по Пермскому краю

В Пермском крае оперативники за один вечер задержали шестерых курьеров телефонных мошенников в разных районах Прикамья. Они обманули 24 пенсионера. Общая сумма ущерба составила более 6 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.



Как уточнили в ведомстве, подозреваемые забирали деньги у пожилых жителей, действуя по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Один подозреваемый был задержан в Губахе, двое — в Кировском районе Перми, ещё один — в Индустриальном районе. Полицейские изъяли у фигурантов около 360 тыс. руб., полученные ими от потерпевших. Эти деньги возвращены потерпевшим.



В Верещагино полицейские задержали с поличным двух братьев — уроженцев одной из среднеазиатских стран, которые подозреваются в совершении девяти эпизодов мошенничества. Общий ущерб от их действий составил около 2,5 млн руб. По всем эпизодам возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ. Один из братьев заключен под стражу, второму избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Фигуранты никак не связаны между собой и работали на разных кураторов.

Напомним, в начале июня полиция сообщала, что в Пермском крае за сутки жители региона отдали мошенникам более 15 млн руб. Потерпевшими были признаны люди от 20 до 67 лет из разных городов региона. В связи с этим сотрудники полиции призвали граждан не быть излишне доверчивыми и с осторожностью относиться к телефонным звонкам от якобы сотрудников банков, не сообщать реквизиты своей банковской карты и не совершать с ней сомнительные финансовые операции.



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