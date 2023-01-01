В Пермском крае выпал самый крупный за последние 15 лет град Поделиться Твитнуть

посёлок Кын / фото: группа Вконтакте "Лысьва сегодня"

В Пермском крае 4 июня выпал самый крупный град за последние 15 лет. Диаметр отдельных градин превышал 6 см. Об это сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГИС-центре ПГНИУ.

В минувшее воскресенье градовый шторм наблюдался в Березовском и Лысьвенском округах, наибольший ущерб причинён жителям четырёх населенных пунктов – Асово, Шестаки, Кын и Кын-завод. Были пробиты лобовые стекла автомобилей, шифер на крышах и сайдинг на стенах домов.

В зоне градового шторма оказалась и метеостанция Кын, что тоже является большой редкостью. Там диаметр градин достигал 41 мм, отмечались порывы ветра до 17 м/с.

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