Алёна Бронникова В центре Перми появилась скульптура балерины Её официальное открытие состоится 8 июня Поделиться Твитнуть

Фото: ИА "Текст"

В Перми появился новый арт-объект в виде сидящей на кубе балерины. Его установили в сквере рядом с театром оперы и балета. Автор произведения, доцент кафедры скульптуры Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества (УФ РАЖВиЗ) Елена Симанова поделилась подробностями с «Новым компаньоном».

Источником вдохновения для автора послужило искусство балета и некоторые факты из личной жизни. Высота бронзовой скульптуры составляет 156 см, а сидящая девушка изображена в натуральную величину — если бы она стояла, её рост оказался бы 180 см.

«Мне захотелось изобразить балерину не танцующей, а сидящей. Но при этом показать всю энергию, великолепную пластику и творческий настрой перед выходом на сцену. А куб мне нужен был для того, чтобы показать контраст простой тяжёлой формы и изящного тонкого (но сильного) женского тела», — поделилась Елена Симанова.

Сейчас скульптура закрыта от глаз прохожих, рядом с ней рабочие обновили дорожку, ведётся устройство клумбы, высадка цветов. Официальное открытие состоится 8 июня.

Алёна Бронникова

В прошлом году в Музее пермских древностей открылся бюст шотландского геолога, первооткрывателя пермского геологического периода Родерика Импи Мёрчисона. Его автором стали студент УФ РАЖВиЗ и Елена Симанова.





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