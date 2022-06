Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми появится первый памятник Родерику Мёрчисону Пермские музейщики отметят юбилей первооткрывателя пермского периода Поделиться Твитнуть

Родерик Мёрчисон

yandex.ru

В Музее пермских древностей 7 июня будет открыт бюст Родерика Импи Мёрчисона — шотландского геолога, первооткрывателя пермского геологического периода.

Авторы работы — студент Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества Павел Кладов и его руководитель, доцент кафедры скульптуры Елена Симанова. Появление нового объекта было инициативой академии, музей получил скульптуру в подарок. Бюст Мёрчисона — дипломная работа Павла Кладова, и в процессе его создания специалисты музея оказывали автору консультационную помощь. Сейчас, как рассказала директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова, бюст будет принят в музейную коллекцию.

В Перми до сих пор не было памятников или скульптурных изображений первооткрывателя пермского периода, установлен лишь памятный камень рядом со школой № 9.

О намерении установить в музее бюст Мёрчисона стало известно в начале 2022 года. Его открытие изначально планировалось на 19 февраля, в день 230-летия учёного, однако помешали ковидные ограничения и сложности, связанные с созданием нескольких новых экспозиций в музее. Тем не менее, музей открывает памятник в юбилейный год автора термина «пермский период».

В Пермском краеведческом музее в разное время было создано несколько выставок, посвященных пермскому геологическому периоду и его первооткрывателю. В 2020 году на Заводе Шпагина работала выставка «Маршрут Мёрчисона», которая знакомила посетителей с геологией как наукой и маршрутом шотландского геолога по России. Выставка получила положительную оценку Британской геологической службы. В 2021 историю подхватила выставка «Пермь — она и в Африке пермь», основанная на дневниках Мёрчисона и на современных публикациях о пермском периоде.

В Музее пермских древностей можно заказать отдельную экскурсию, посвящённую пермскому периоду, и узнать всё о пермских ящерах. Приобретя специальный абонемент «Пермское море», объединяющий Музей пермских древностей и Детский музейный центр, можно погрузиться в историю пермских морей на всей планете и узнать о том, как формировались гипс и селенит.

Родерик Импи Мёрчисон родился 19 февраля 1792 года на севере Шотландии, в Террадейле. Был старшим сыном в семье. Геологией — на тот момент совсем молодой наукой — Мёрчисон увлекся в 33 года. Он занимался описанием силурийской и девонской геологических систем и для продолжения исследований отправился в Россию. Во время своего первого путешествия в 1840 году учёный побывал в центральной части Европейской России, вторая экспедиция в 1841 году обследовала окрестности Казани, Перми, Екатеринбурга, Нижнего Тагила. Тогда и была открыта новая страница в истории Земли, которую Мёрчисон предложил назвать по месту открытия «пермской геологической системой». По итогам изысканий весной 1845 года Мёрчисон опубликовал грандиозный труд The Geology of Russiain Europe and the Ural Mountains, где приведены научные доказательства выделения пермского геологического периода. В 1849 году вышел русский перевод книги «Геологическое описание Европейской России и Уральских гор».

Благодаря экспедиции Мёрчисона Пермь навсегда вошла в мировую научную терминологию, а геологические отложения пермской системы исследуются во всем мире и сейчас. Во всём мире пермский период на картах обозначают красновато-оранжевым цветом и словами «пермь», «permian».

Открытие бюста Родерика Мёрчисона в Музее пермских древностей состоится 7 июня в 12:00.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.