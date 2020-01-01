Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
В Перми установят первый памятник Мёрчисону, а во Всеволодо-Вильве пройдёт застолье у Бориса Пастернака
Пермский краеведческий музей поделился планами на год
Пресс-служба Пермского краеведческого музея обнародовала планы на год, касающиеся Дома Мешкова и его многочисленных филиалов.
В феврале музей отметит 230-летие Родерика Импи Мёрчисона, первооткрывателя
пермского геологического периода. В Музее пермских древностей будет установлен
гипсовый бюст шотландского геолога работы пермских скульпторов Елены Симановой
и Павла Кладова. Это первый в Перми памятник Мёрчисону, ранее был установлен
только памятный знак рядом со школой №9. Открытие бюста планируется к дню
рождения геолога – 19 февраля.
Новую страницу в истории Земли Родерик Мурчисон открыл в 1841
году. Теперь во всем мире пермский период на картах обозначают
красновато-оранжевым цветом и словами «пермь», «permian».
В марте Дом Мешкова принимает выставку из Российского
этнографического музея (Санкт-Петербург) «Украшения женщины – красота мира» (0
+), которая познакомит с разнообразием локальных традиций в системе женских
украшений русского Севера, Поволжья, юга России, Сибири. Экспозицию дополнят
украшения и аксессуары XIX-XX веков из фондов Пермского краеведческого музея.
В апреле Музей пермских древностей открывает выставку,
посвящённую пещерам и минералам Пермского края (0 +). Выставка рассказывает о
разнообразии подземной жизни и истории образования пещер, которые делают регион
заметным на «подземной карте» страны.
К 100-летию со дня рождения первооткрывателя пермских ящеров
Петра Константиновича Чудинова Пермский краеведческий музей готовит новую
передвижную выставку «Чудо Чудинова», которая будет экспонироваться в 2022 году
в Очёрском краеведческом музее (Пермский край) и Вятском палеонтологическом
музее в Кирове и Котельниче. Пётр Константинович Чудинов – выдающийся ученый,
главным вкладом которого в российскую палеонтологию было открытие, раскопки и
изучение очёрской фауны ископаемых позвоночных. Он описал несколько новых родов
и семейств зверообразных рептилий из этой фауны. Открытие выставки намечено на
апрель.
С марта по ноябрь в архитектурно-этнографическом музее
«Хохловка» пройдут праздники народного календаря – масленичная неделя с 28
февраля по 6 марта, земледельческий праздник «Никола Вешний» 22 мая, Троицкие
гуляния 12 июня, Яблочный Спас 19 августа, фольклорный праздник «От Успения
Богородицы до Луппы-брусничника» 4 сентября, Покров 15 октября и «Кузьминки» 13
ноября (все праздники 0 +).
Летом в Хохловке пройдут фестивали «ЭкоПикник» 18-19 июня,
«Этнопленэр» 16-17 июля и фестиваль исторической реконструкции «На Хохловских
холмах» 6-7 августа (все фестивали 0 +).
Продолжается работа по установке на территории музея усадьбы
зажиточного русского крестьянина из деревни Копорушки. Постройка располагается
за избой Игошева и формирует новую хохловскую улицу. Осенью 2022 года во вновь
возведённом доме откроется экспозиция, связанная с традиционной культурой
русских крестьян юга Пермского края.
В мае на набережной у Речного вокзала планируется открытие
уличной выставки «Вокзал, несгораемый
ящик разлук» (0 +) о двух важных для Перми транспортных артериях – железной
дороге и Каме – в творчестве поэтов и писателей, в том числе Чехова и
Пастернака. Пермь на своем веку видела тысячи переселенцев, купцов,
путешественников. Среди них были и русские писатели, которые с интересом
вглядывались в Пермь. Для одних она была домом, для других – перевалочным
пунктом, а третьи сделали её местом действия своих произведений.
19 мая в Доме Мешкова вскроют «капсулу времени» с посланием
пионерам 2022 года. Капсула в форме пионерского горна была передана в Пермский
краеведческий музей на параде к 50-летию Всесоюзной пионерской организации,
который состоялся в 1972 году на Октябрьской площади Перми.
В июне состоится фестиваль музейных программ «Горки»,
который проводится в рамках мероприятий к 300-летию Перми. С 2012 года пермские
музеи объединяются и создают игру-путешествие: дети совершают прогулки по
межмузейным маршрутам, узнают о самых интересных экспонатах, становятся
участниками квестов и других специальных событий.
В доме-музее Василия Каменского в Троице в июне откроется
обновлённая уличная экспозиция «Путь энтузиаста» (0 +). Это игровой рассказ об
увлечениях Василия Васильевича. Здесь летом проходит поэтический фестиваль
«Звенидень» (0+), который собирает музыкантов и современных авторов не только
из Перми и Пермского края, но и из других уголков России.
24 сентября музей «Дом Пастернака» во Всеволодо-Вильве
приглашает на праздник урожая. На «Обеде у Пастернака» гости музея узнают о
традициях застолья в семье поэта, попробуют суп из овощей свежего урожая и домашние
заготовки жителей Вильвы.
В октябре Пермский краеведческий музей представит
виртуальное «Путешествие по поселку Егошихинского завода» (0 +) на основе
макета заводского посёлка, который представлен в экспозиции Дома Мешкова.
В декабре Музей пермских древностей приглашает юных ученых
на Детскую палеонтологическую конференцию, которая проходит с 2010 года и
организуется музеем в партнёрстве с Пермским государственным национальным
исследовательским университетом.
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