Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми установят первый памятник Мёрчисону, а во Всеволодо-Вильве пройдёт застолье у Бориса Пастернака Пермский краеведческий музей поделился планами на год Поделиться Поделиться Твитнуть

Дом Мешкова

Пермский краеведческий музей

Пресс-служба Пермского краеведческого музея обнародовала планы на год, касающиеся Дома Мешкова и его многочисленных филиалов.

В феврале музей отметит 230-летие Родерика Импи Мёрчисона, первооткрывателя пермского геологического периода. В Музее пермских древностей будет установлен гипсовый бюст шотландского геолога работы пермских скульпторов Елены Симановой и Павла Кладова. Это первый в Перми памятник Мёрчисону, ранее был установлен только памятный знак рядом со школой №9. Открытие бюста планируется к дню рождения геолога – 19 февраля.

Новую страницу в истории Земли Родерик Мурчисон открыл в 1841 году. Теперь во всем мире пермский период на картах обозначают красновато-оранжевым цветом и словами «пермь», «permian».

В марте Дом Мешкова принимает выставку из Российского этнографического музея (Санкт-Петербург) «Украшения женщины – красота мира» (0 +), которая познакомит с разнообразием локальных традиций в системе женских украшений русского Севера, Поволжья, юга России, Сибири. Экспозицию дополнят украшения и аксессуары XIX-XX веков из фондов Пермского краеведческого музея.

В апреле Музей пермских древностей открывает выставку, посвящённую пещерам и минералам Пермского края (0 +). Выставка рассказывает о разнообразии подземной жизни и истории образования пещер, которые делают регион заметным на «подземной карте» страны.

К 100-летию со дня рождения первооткрывателя пермских ящеров Петра Константиновича Чудинова Пермский краеведческий музей готовит новую передвижную выставку «Чудо Чудинова», которая будет экспонироваться в 2022 году в Очёрском краеведческом музее (Пермский край) и Вятском палеонтологическом музее в Кирове и Котельниче. Пётр Константинович Чудинов – выдающийся ученый, главным вкладом которого в российскую палеонтологию было открытие, раскопки и изучение очёрской фауны ископаемых позвоночных. Он описал несколько новых родов и семейств зверообразных рептилий из этой фауны. Открытие выставки намечено на апрель.

Масленичная неделя

Пермский краеведческий музей

С марта по ноябрь в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» пройдут праздники народного календаря – масленичная неделя с 28 февраля по 6 марта, земледельческий праздник «Никола Вешний» 22 мая, Троицкие гуляния 12 июня, Яблочный Спас 19 августа, фольклорный праздник «От Успения Богородицы до Луппы-брусничника» 4 сентября, Покров 15 октября и «Кузьминки» 13 ноября (все праздники 0 +).

Летом в Хохловке пройдут фестивали «ЭкоПикник» 18-19 июня, «Этнопленэр» 16-17 июля и фестиваль исторической реконструкции «На Хохловских холмах» 6-7 августа (все фестивали 0 +).

Продолжается работа по установке на территории музея усадьбы зажиточного русского крестьянина из деревни Копорушки. Постройка располагается за избой Игошева и формирует новую хохловскую улицу. Осенью 2022 года во вновь возведённом доме откроется экспозиция, связанная с традиционной культурой русских крестьян юга Пермского края.

В мае на набережной у Речного вокзала планируется открытие уличной выставки «Вокзал, несгораемый ящик разлук» (0 +) о двух важных для Перми транспортных артериях – железной дороге и Каме – в творчестве поэтов и писателей, в том числе Чехова и Пастернака. Пермь на своем веку видела тысячи переселенцев, купцов, путешественников. Среди них были и русские писатели, которые с интересом вглядывались в Пермь. Для одних она была домом, для других – перевалочным пунктом, а третьи сделали её местом действия своих произведений.

19 мая в Доме Мешкова вскроют «капсулу времени» с посланием пионерам 2022 года. Капсула в форме пионерского горна была передана в Пермский краеведческий музей на параде к 50-летию Всесоюзной пионерской организации, который состоялся в 1972 году на Октябрьской площади Перми.

В июне состоится фестиваль музейных программ «Горки», который проводится в рамках мероприятий к 300-летию Перми. С 2012 года пермские музеи объединяются и создают игру-путешествие: дети совершают прогулки по межмузейным маршрутам, узнают о самых интересных экспонатах, становятся участниками квестов и других специальных событий.

Пермский краеведческий музей

В доме-музее Василия Каменского в Троице в июне откроется обновлённая уличная экспозиция «Путь энтузиаста» (0 +). Это игровой рассказ об увлечениях Василия Васильевича. Здесь летом проходит поэтический фестиваль «Звенидень» (0+), который собирает музыкантов и современных авторов не только из Перми и Пермского края, но и из других уголков России.

24 сентября музей «Дом Пастернака» во Всеволодо-Вильве приглашает на праздник урожая. На «Обеде у Пастернака» гости музея узнают о традициях застолья в семье поэта, попробуют суп из овощей свежего урожая и домашние заготовки жителей Вильвы.

В октябре Пермский краеведческий музей представит виртуальное «Путешествие по поселку Егошихинского завода» (0 +) на основе макета заводского посёлка, который представлен в экспозиции Дома Мешкова.

В декабре Музей пермских древностей приглашает юных ученых на Детскую палеонтологическую конференцию, которая проходит с 2010 года и организуется музеем в партнёрстве с Пермским государственным национальным исследовательским университетом.

Пермский краеведческий музей

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