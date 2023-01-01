В ходе спецоперации погиб доброволец из Менделеево Грицус Иозас Иозо служил в составе ЧВК «Вагнер» Поделиться Твитнуть

В ходе военной спецоперации 26 апреля погиб житель п. Менделеево Пермского края Грицус Иозас Иозо. Об этом сообщили в администрации Карагайского муниципального округа.

Иозасу было 45 лет. Известно, что он отправился в зону СВО добровольцем и служил в составе ЧВК «Вагнер».

Похоронили военнослужащего 4 июня.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Вечная память...» — говорится в информации властей.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации погиб житель Осы Алексей Голдобин. Его похоронят 7 июня.

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