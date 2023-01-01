В ходе спецоперации погиб доброволец из Менделеево
Грицус Иозас Иозо служил в составе ЧВК «Вагнер»
В ходе военной спецоперации 26 апреля погиб житель п. Менделеево Пермского края Грицус Иозас Иозо. Об этом сообщили в администрации Карагайского муниципального округа.
Иозасу было 45 лет. Известно, что он отправился в зону СВО добровольцем и служил в составе ЧВК «Вагнер».
Похоронили военнослужащего 4 июня.
«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Вечная память...» — говорится в информации властей.
Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации погиб житель Осы Алексей Голдобин. Его похоронят 7 июня.
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