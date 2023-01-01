Спрос на персонал в Пермском крае за месяц вырос ещё на 4% Специалисты говорят о полном восстановлении рынка труда после начала СВО Поделиться Твитнуть

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Служба исследований hh.ru подвела итоги мая на рынке вакансий в Пермском крае. Согласно полученным данным, спрос на персонал в регионе по сравнению с апрелем вырос ещё на 4% — он растёт почти каждый месяц, начиная с лета 2022 года. Всего в мае 2023-го было открыто 17 934 вакансии — это на 75% больше, чем в АППГ.

Наиболее заметно в мае увеличился спрос на сотрудников сфер «Искусство, развлечения, массмедиа» (+34% к апрелю), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (+23%), а также «Рабочий персонал», «Строительство, недвижимость» и «Туризм, гостиницы, рестораны» (все по +6%).

В то же время количество вакансий для ИТ-специалистов уменьшилось на 12%, для работников науки и образования — на 9%, для юристов — на 7%.

В структуре майских предложений о работе 26% составляют вакансии для рабочего персонала, 22% для продажников, 20% для строителей.

«В целом рынок труда полностью восстановился после событий 2022 года, — заключает Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал. — Более того, на фоне увеличения спроса на персонал и в стране, и в регионе обострилась проблема дефицита кадров. Растёт конкуренция среди работодателей за одних и тех же людей, в первую очередь это линейный персонал, квалифицированные синие воротнички, эксперты, а также мидл- и сениор-разработчики. Сроки найма, как и расходы компаний на подбор, возрастают: привлечение кандидатов становится сложнее и дольше. На этом фоне наиболее правильным подходом для бизнеса будет подбор без предубеждений и инклюзивность, то есть привлечение кандидатов из разных возрастных когорт (14+, 50+) и с разным социальным статусом».





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