Андрей Стрельцов
Шестеро футболистов продлили контракты с пермским клубом «Амкар»
Команду покинут три арендованных игрока
Футбольный клуб «Амкар» объявил о первых изменениях в составе. Команду покинут три арендованных игрока, а шестеро футболистов продлили контракты.
«Амкар» распрощался с нападающим Гиоргием Уридия, вратарём Платоном Захарчуком и полузащитником Вадимом Каревым. Как говорится в сообщении пресс-службы клуба, у них закончились договоры об аренде, и они отправляются в расположение своих клубов.
В то же время Даниил Зуев, Евгений Тюкалов, Александр Подбельцев, Антон Бочаров, Василий Пьянченко и Константин Морозов продлили контракты и следующий сезон проведут, выступая за «Амкар».
Отметим, что подготовка к новому сезону для «красно-чёрных» начнётся 15 июня и пройдёт в Перми.
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