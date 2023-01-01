Андрей Стрельцов Шестеро футболистов продлили контракты с пермским клубом «Амкар» Команду покинут три арендованных игрока Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Футбольный клуб «Амкар» объявил о первых изменениях в составе. Команду покинут три арендованных игрока, а шестеро футболистов продлили контракты.

«Амкар» распрощался с нападающим Гиоргием Уридия, ​вратарём Платоном Захарчуком и ​полузащитником Вадимом Каревым. Как говорится в сообщении пресс-службы клуба, у них закончились договоры об аренде, и они отправляются в расположение своих клубов.

​ В то же время Даниил Зуев, Евгений Тюкалов, Александр Подбельцев, Антон Бочаров, Василий Пьянченко и Константин Морозов продлили контракты и следующий сезон проведут, выступая за «Амкар».

Отметим, что подготовка к новому сезону для «красно-чёрных» начнётся 15 июня и пройдёт в Перми. ​

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