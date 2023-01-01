В Перми на остановке «Кондитерская фабрика» найден труп мужчины
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В Перми 6 июня на остановке общественного транспорта «Кондитерская фабрика» найден труп мужчины, об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Изданию 59.ru в МВД по Пермскому краю подтвердили факт происшествия. Полицейские добавили, что личность погибшего установлена: это местный житель 1959 г.р. Также сообщается, что признаков насильственной смерти не обнаружено.
Напомним, 3 июня на остановке «Микрорайон Чапаевский» пермяки обнаружили тело женщины.
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