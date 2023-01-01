На автобусной остановке Перми найден труп женщины Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми в микрорайоне Чапаевский 3 июня на автобусной остановке обнаружен труп женщины. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

«Микрорайон Чапаева, умерла женщина на остановке», — написали очевидцы, ожидавшие автобус.

В правоохранительных органах подтвердили информацию. Сейчас полицейские проводят проверку по данному факту. Устанавливаются обстоятельства и причины гибели пермячки.

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