На автобусной остановке Перми найден труп женщины
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В Перми в микрорайоне Чапаевский 3 июня на автобусной остановке обнаружен труп женщины. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.
«Микрорайон Чапаева, умерла женщина на остановке», — написали очевидцы, ожидавшие автобус.
В правоохранительных органах подтвердили информацию. Сейчас полицейские проводят проверку по данному факту. Устанавливаются обстоятельства и причины гибели пермячки.
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