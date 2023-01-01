МЧС предупредило жителей Прикамья о сильных дождях и грозах в ночь на 7 июня Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

В ГУ МЧС по Пермскому краю предупредили об ухудшении погоды в регионе в ночь на 7 июня. По прогнозам синоптиков, в Прикамье ожидаются сильные дожди и грозы. Неблагоприятные метоусловия более всего вероятные в восточных территориях края.

Грозы могут сопровождаться усилением ветра, поэтому жителям рекомендуют держаться подальше от деревьев, линий электропередачи, слабо укреплённых конструкций, не парковать машины рядом с ними.

Ранее синоптики сообщили, что на Пермский край надвигается арктическое вторжение.

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