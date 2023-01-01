Максим Артамонов В День города в Перми ожидается промозглая погода Это связано с мощным арктическим вторжением Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в ближайшие дни ожидается мощное арктическое вторжение. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГИС-центр ПГНИУ.

По словам синоптиков, похолодание придёт в регион в конце недели. Дневная температура снизится +10…+15 градусов.

«Ночь на пятницу будет малооблачной и очень холодной, в арктической воздушной массе будет всего +2…+8˚, в Перми около +5˚. Но днём в передней части очередного циклона с центром над Коми потеплеет до +15…+18˚, вечером на северо-западе края снова вероятны дожди», — отметили синоптики.

В субботу, 10 июня, через всю территорию края пройдёт холодный фронт. Днём воздух прогреется всего до +11…+16 градусов, особенно холодно будет на севере. По прогнозам, такая же холодная погода может сохраниться и в День города, 12 июня. В следующий понедельник температура в Перми вероятно опустится до +12 градусов (по оптимистичному сценарию будет +17) и пройдут небольшие дожди.

Как отметили в университете, может повториться сценарий прошлого года, когда День города 12 июня стал самым холодным днем лета в Перми, тогда столбики термометров опустились до +8 градусов.

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