Алёна Бронникова С начала года в Пермском крае на 49% выросла преступность среди несовершеннолетних Основной причиной стало желание заработать деньги лёгким способом Поделиться Твитнуть

В Прикамье за пять месяцев 2023 года на 49% увеличилась преступность среди несовершеннолетних. В краевом МВД сообщили о том, что в целом подростками было совершено 364 преступления.

Большая часть случаев противозаконной деятельности зафиксирована в сфере оборота наркотиков. Их количество возросло почти в 5,5 раз. Только двое подростков оказались наркозависимыми, 16 совершили 89 преступлений, а остальными оказались детьми из благополучных семей. Они совершали закладки запрещённых веществ за вознаграждение от кураторов.

Ещё часть подростков были вовлечены в мошенническую схему «Ваш родственник попал в беду». Они работали курьерами, забирали деньги у обманутых пенсионеров и переводили их нанимателям, оставляя себе малую часть.

В обоих случаях несовершеннолетние оказались преступниками, желая заработать лёгким способом.

«В качестве альтернативы такому получению денег существуют официальные центры занятости. Имеется огромное количество рабочих мест с различной заработной платой, где молодежь легально, безопасно может увеличить свой достаток. Нужно пользоваться только проверенными сайтами, на их площадках размещаются объявления, соответствующие всем предъявляемым критериям», — сообщает пресс-служба ведомства.

В мае прокуратура подвела итоги четырёх месяцев. По данным ведомства, на тот момент преступность среди несовершеннолетних выросла на 40%

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