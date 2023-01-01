Максим Артамонов В Пермском крае с начала года на 40% увеличилась подростковая преступность Как правило, преступления совершаются в группе Поделиться Твитнуть

В Прикамье за последние несколько лет снижается уровень преступлений, совершённых подростками, однако за четыре месяца этого года она увеличилась на 40%. Почти каждое второе из почти 300 преступлений совершено несовершеннолетними в группе, более 75% из которых при участии взрослых. Такие данные озвучены на межведомственном совещании руководителей правоохранительных органов Пермского края под председательством прокурора Павла Бухтоярова.

Как отмечает пресс-служба ведомства, несмотря на снижение числа участников преступлений до 219, зарегистрирован рост совершивших их повторно, в том числе уже имея судимость.

«О недостатках в деятельности субъектов профилактики свидетельствует также количество преступных деяний, совершаемых в отношении детей, в том числе лицами, ранее судимыми за преступления в отношении несовершеннолетних, допускающими правонарушения в семейно-бытовой сфере, употребляющими алкогольные напитки и наркотические вещества», — говорится на сайте прокуратуры.

Так, только за четыре месяца этого года потерпевшими от преступлений признано более 1 тыс. детей, в том числе 41 ребёнок по преступлениям, связанным с жестоким обращением с ними родителями или законными представителями.

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